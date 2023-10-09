«Это нечто особенное». Сидни Кросби — о совместной игре с Малкиным и Летангом

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о совместной игре с партнёрами по команде Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

«Это нечто особенное. По-другому и не скажешь. Нелегко [оставаться вместе]. Существует много факторов. В командах много текучки, особенно в наши дни. Это настолько необычно, когда игроки могут оставаться в одной команде. Тот факт, что мы смогли это сделать, действительно особенный.

Я ценю это и, надеюсь, мы проведём здесь вместе ещё несколько лет», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккеисты были вместе с сезона-2006/2007, когда Малкин и Летанг дебютировали во втором сезоне Кросби. Сидни был выбран под первым номером «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2005 года, через год после того, как Малкин был выбран под вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Летанг был выбран в третьем раунде (62-й номер) на драфте НХЛ 2005 года.