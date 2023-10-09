«Барыс» представил обновлённый тренерский штаб

Пресс-служба «Барыса» представила обновлённый тренерский штаб команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев. В его штаб вошли Константин Пушкарёв (ассистент главного тренера), Александр Высоцкий (тренер нападающих), Ерлан Сагымбаев (тренер защитников), Александр Березенский (тренер по ОФП).

Напомним, 7 октября 2023 года Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса». Белорусский специалист возглавлял астанинскую команду с 2018 по 2020 год, когда клуб дважды выходил во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне-2022/2023.

После 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он одержал лишь три победы в 15 встречах. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.