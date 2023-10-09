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Назаров: Россия остаётся самой безопасной страной в мире. Беглые эмигранты возвращаются

Назаров: Россия остаётся самой безопасной страной в мире. Беглые эмигранты возвращаются
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал о возвращении российских эмигрантов на родину и оценил решение провести Кубок Первого канала — 2023 в Санкт-Петербурге.

«В связи с последними событиями мы чётко видим, что Россия как была, так и остаётся самой безопасной страной в мире для проживания. Более того, ещё и самой привлекательной: получение российских паспортов североамериканцами на примерах Менелла и Ли приняло массовый характер, а беглые российские эмигранты в срочном порядке возвращаются домой.

Правильный шаг, что Кубок Первого канала в нынешнем году пройдёт в Санкт-Петербурге, а нашу страну на нём будет представлять «Россия 25». Это грамотный ход, уверен, что ребята проявят себя. Считаю, что турнир можно проводить в рамках эдакого Кубка четырёх наций: Россия, Беларусь, Казахстан и Китай. С большим призовым фондом и привлечением звёзд эстрады. Рейтинги и интерес со стороны болельщиков обеспечены», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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