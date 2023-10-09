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Сергачёв: Беттмэн не прогибается под Овечкиным, но двойные стандарты у Гэри есть

Сергачёв: Беттмэн не прогибается под Овечкиным, но двойные стандарты у Гэри есть
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв рассказал об отношении комиссионера Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэна к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Двойные стандарты у Гэри Беттмэна? Наверное, да. Он хороший руководитель, а такой человек всегда должен быть гибким. Он не прогибается под Овечкиным и даёт ему играть, Бэттмен правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, он легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды? Но, с другой стороны, да, есть какие-то вещи, из-за которых он сторонится политических высказываний. Думаю, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому» — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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