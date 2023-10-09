Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв: про то, что надо выгонять спортсменов, в Америке говорят только политики

Сергачёв: про то, что надо выгонять спортсменов, в Америке говорят только политики
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв рассказал, что спортсмены и руководители команд в США не высказываются за исключение россиян из клубов.

«Спорт – это не политика. Думаю, что должно быть так. Все спортсмены должны спокойно играть без всяких паспортов типа «Я против». Считаю, что так должно быть. Понятно, что сейчас времена другие и запросы у людей с разных сторон другие. Тех, кто говорит, что всех надо отменить и выгнать, можно понять, у них эмоции, они переживают. Про то, что надо выгонять спортсменов, в Америке говорят политики. Я не помню, чтобы высказывались сами спортсмены, управляющие команд и лиг», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Ранее Сергачёв рассказал о влиянии политики на игру российских хоккеистов в НХЛ.

Материалы по теме
«НХЛ невыгодно нас выгонять, большой бизнес». Сергачёв — о возможном исключении россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android