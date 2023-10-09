Сергачёв: про то, что надо выгонять спортсменов, в Америке говорят только политики

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв рассказал, что спортсмены и руководители команд в США не высказываются за исключение россиян из клубов.

«Спорт – это не политика. Думаю, что должно быть так. Все спортсмены должны спокойно играть без всяких паспортов типа «Я против». Считаю, что так должно быть. Понятно, что сейчас времена другие и запросы у людей с разных сторон другие. Тех, кто говорит, что всех надо отменить и выгнать, можно понять, у них эмоции, они переживают. Про то, что надо выгонять спортсменов, в Америке говорят политики. Я не помню, чтобы высказывались сами спортсмены, управляющие команд и лиг», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Ранее Сергачёв рассказал о влиянии политики на игру российских хоккеистов в НХЛ.