В «Торпедо» ответили на вопрос о низкой зарплате главного тренера Игоря Ларионова

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал финансовые условия игроков в нижегородском клубе и ответил на вопрос о низкой зарплате главного тренера Игоря Ларионова.

«В последнее время поднялась шумиха, что Игорь Ларионов получает мало — лишь 17 миллионов рублей за сезон? Любая такая шумиха, скорее, неприятна, хотя мы к ней относимся спокойно. Мы с Игорем Николаевичем знаем, что делаем, какая у нас идея. Во‑вторых, определённая информация не соответствует действительности. И вся мотивационная и финансовая система работает в клубе по‑другому.

Да, у многих наших игроков тоже небольшие зарплаты. И я это могу искренне сказать здесь, вам под запись. Хотя вроде бы это влечёт какие‑то последствия. Но я объясняю это спокойно…

У ребят есть командные бонусы. Если мы в порядке, если мы играем — и зарабатываем, а не получаем, — то всё хорошо. У нас конкурентные зарплаты. И они будут больше.

Разумеется, Игорь Николаевич заслуживает максимального уважения. И я уверен, с его зарплатой всё будет в порядке, не волнуйтесь. Но у таких сравнений в прессе, когда вылетают эти темы, наверняка немного другие цели, чем защитить Ларионова…

«Торпедо» хотят расшатать? Как показывает практика, да будет так. Чем больше говорят плохого про «Торпедо» и чем хуже прогнозы, тем лучше мы играем», — сказал Гафуров в интервью «Матч ТВ».

Напомним, подопечные Игоря Ларионова после 15 матчей набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.