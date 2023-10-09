«Было бы очень жаль в этом не поучаствовать». Сергачёв — о возможной игре на Олимпиаде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв оценил вероятность сыграть за сборную России на Олимпийских играх.

«Понимаю ли я, что, возможно, больше никогда не сыграю за сборную России на Олимпиаде? Ой, я никогда об этом не думал и не хочу об этом думать, потому что Кубки Стэнли у меня уже есть, а золота Олимпиады нет. Надеюсь, что мы ещё сыграем. Но понимание этого, конечно, есть. От этого очень грустно, потому что это мечта всей моей жизни – сыграть за сборную на Олимпиаде, необязательно выиграть. Для меня это честь. Было бы очень жаль в этом не поучаствовать.

Чувствую ли я несправедливость? Конечно, это несправедливо, особенно для тех спортсменов, которые для Олимпиады живут, тренируются четыре года, а потом раз — и не могут туда поехать. Не могут заработать деньги, хотя сами тратили огромные средства на подготовку, чтобы продвинуться и показать себя. А этого нет, понятно, что им тяжелее.

Я переживаю больше не за себя, а за молодых хоккеистов, которым 16–17 лет. Они не могут играть на разных юниорских и молодёжных турнирах, а это огромный толчок. На них могли бы посмотреть скауты. За них мне очень обидно. Я не сыграю на Олимпиаде – будет обидно, но у меня карьера и так нормально идёт», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Ранее Сергачёв ответил на вопрос, влияет ли его политическая позиция на отношения в клубе.