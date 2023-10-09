«Вегас» выпустил коллекцию украшений в честь победы в Кубке Стэнли — 2023

«Вегас Голден Найтс» совместно с ювелирным домом выпустил коллекцию украшений в честь победы в Кубке Стэнли — 2023.

В продаже несколько вариантов колец (самый дешёвый перстень — $ 900), кулоны, браслеты, серьги, запонки. Всего представлено 12 позиций.

Фото: Jason of Beverly Hills

Фото: Jason of Beverly Hills

Фото: Jason of Beverly Hills

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». В этих матчах игроки «Голден Найтс» забросили 26 шайб — это лучший результат с 1991 года и четвёртый в истории Национальной хоккейной лиги. «Вегас» завоевал свой первый Кубок Стэнли на шестой год после создания клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.

Ранее «Вегас Голден Найтс» поделился особенностями чемпионского перстня за победу в Кубке Стэнли — 2023.