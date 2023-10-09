Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» выпустил коллекцию украшений в честь победы в Кубке Стэнли — 2023

«Вегас» выпустил коллекцию украшений в честь победы в Кубке Стэнли — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» совместно с ювелирным домом выпустил коллекцию украшений в честь победы в Кубке Стэнли — 2023.

В продаже несколько вариантов колец (самый дешёвый перстень — $ 900), кулоны, браслеты, серьги, запонки. Всего представлено 12 позиций.

Фото: Jason of Beverly Hills

Фото: Jason of Beverly Hills

Фото: Jason of Beverly Hills

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». В этих матчах игроки «Голден Найтс» забросили 26 шайб — это лучший результат с 1991 года и четвёртый в истории Национальной хоккейной лиги. «Вегас» завоевал свой первый Кубок Стэнли на шестой год после создания клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.

Ранее «Вегас Голден Найтс» поделился особенностями чемпионского перстня за победу в Кубке Стэнли — 2023.

Материалы по теме
Фото
Внутри чемпионского перстня «Вегаса» представлена копия домашней арены клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android