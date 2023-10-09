Экс-игрок сборной Казахстана: Шутов пока не готов, а Паскуале не оправдал ожиданий

Бывший игрок сборной Казахстана Андрей Пчеляков высказался об отставке Андрея Скабелки с поста главного тренера «Барыса» и оценил игру голкиперов команды — Андрея Шутова и Эдди Паскуале.

«Мне очень жаль, что Андрей Скабелка больше не является главным тренером «Барыса». Он очень хороший специалист, но что-то не пошло во второй приход в столичную команду. Такое бывает.

Однозначно «Барысу» нужен вратарь — опытный, надёжный. Ничего не хочу сказать плохого про Шутова, но он пока не готов. А Паскуале не оправдал ожиданий и не помог в решении задач», — сказал Пчеляков в интервью Sports.kz.

После 15 матчей текущего сезона «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Он одержал лишь три победы в 15 встречах. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.