Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В СКА не планируют расставаться с Лайпсиком, игрок продолжает залечивать травму

В СКА не планируют расставаться с Лайпсиком, игрок продолжает залечивать травму
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», СКА не планирует расставаться с нападающим Бренданом Лайпсиком. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что армейский клуб планирует отказаться от услуг 29-летнего форварда.

Напомним, Лайпсик восстанавливается от сотрясения мозга, полученного в матче с «Сочи» (4:5) 2 октября. В текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и 3 (1+2) результативных балла.

Напомним, летом стало известно, что Брендан планирует получить российское гражданство. Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 215 матчей, в которых набрал 145 очков — забросил 55 шайб и отдал 90 результативных передач.

Материалы по теме
«Это весьма спорное решение». Потапов — о переходе Серебрякова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android