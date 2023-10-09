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В СКА не планируют расставаться с Лайпсиком, игрок продолжает залечивать травму

Как стало известно «Чемпионату», СКА не планирует расставаться с нападающим Бренданом Лайпсиком. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что армейский клуб планирует отказаться от услуг 29-летнего форварда.

Напомним, Лайпсик восстанавливается от сотрясения мозга, полученного в матче с «Сочи» (4:5) 2 октября. В текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и 3 (1+2) результативных балла.

Напомним, летом стало известно, что Брендан планирует получить российское гражданство. Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 215 матчей, в которых набрал 145 очков — забросил 55 шайб и отдал 90 результативных передач.