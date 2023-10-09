Защитник «Тампы» Сергачёв высказался об игре Владимира Путина в хоккей

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об игре президента Российской Федерации Владимира Путина в хоккей.

«Владимир Владимирович Путин уже в пожилом возрасте, он относится к старшему поколению, поэтому для его возможностей и с тем, что у него очень мало времени, он очень хорошо играет в хоккей. Хорошая ли у него спортивная форма? Думаю, что да. Это просто выглядит так, что ему дают забивать. Это показательный матч, понятно, что ты не будешь врезаться в президента страны, бить его и вообще трогать», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.