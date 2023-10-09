Защитник «Барыса» Скленичка: у Барбера один из лучших кистевых, отдал пас, а дальше он сам

Защитник «Барыса» Давид Скленичка оценил последние игры команды и рассказал про кистевой бросок своего партнёра по команде — Райли Барбера.

«Конечно, поражения никого не устраивают, но следующая игра – всегда возможность для нас всё начать исправлять, начать выигрывать и бороться за место в плей-офф. Нужно прибавлять в игре, и надеюсь, что мы сможем перезапуститься. Думаю, что в начале сезона у нас хорошо работало большинство, мы забивали каждую вторую или третью попытку. Это помогало команде добиваться результата.

Но в целом этого мало, если мы хотим добиваться результатов. Нужно быть успешными в равных составах, лучше играть в меньшинстве. Мы работаем над этими компонентами, и они помогут нам стать лучше как команда.

У Барбера лучший бросок в лиге? Да, один из лучших, его кистевой просто невероятен. Поэтому отдаёшь ему пас и можешь ехать на смену, потому что он сделает всё сам, одну из двух точно забьёт.

В КХЛ точно нет лёгких игр, вообще. Последняя команда Запада может победить первую команду Востока, и наоборот. Нужно быть готовым на 100% каждый вечер. В прошлом сезоне на Востоке была серьёзная борьба, мы понимаем, что так будет сейчас. Но мы не можем отпускать соперников сейчас, любая игра важна, если растеряешь очки сейчас, то догонять потом будет очень сложно», — цитирует Скленичку сайт КХЛ.