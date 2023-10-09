Новичок «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал свой переход в уфимский клуб

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился впечатлениями от перехода в уфимский клуб.

«Я прилетел три дня назад, немного ещё идёт акклиматизация. Успел посетить пару ресторанов. Я уже успел заселиться в квартиру, жду, когда смогу выйти на лёд с командой.

С кем уже был знаком? Хорошо знаю Райана Мёрфи, который играл здесь в прошлом сезоне. Он рассказал мне много хорошего про Уфу. Общался ещё с Сашей Хмелевски. Мне очень нравится арена в Уфе. Слышал, что здесь лучшие болельщики. Знаю про «зелёное дерби».

Знаю, что Илья Ежов — один из самых опытных игроков в команде. Думаю, у нас будет время лучше познакомиться и вместе пообщаться», — цитирует Ливо пресс-служба уфимского клуба.

Джош Ливо сегодня, 9 октября, присоединился к клубу и сыграет в ближайшем матче с «Автомобилистом».