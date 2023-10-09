Кожевников: в «Тракторе» не нужны тренеры-иностранцы. Без работы Назаров, есть Воробьёв

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, кто должен возглавить «Трактор». Ранее челябинский клуб расстался с Анваром Гатиятулиным. Кожевников считает, что «Трактор» не должен обращаться к услугам иностранных тренеров.

«В «Тракторе» не нужны никакие тренеры-иностранцы. Зачем они здесь нужны? Без работы челябинец Назаров, свободен Илья Воробьёв, есть другие известные тренеры. Вот на кого надо обращать внимание. У нас хватает российских тренеров, а канадцы и американцы, ещё и малоизвестные, не должны занимать места наших специалистов. Они сюда приезжают деньги зарабатывать, а потом выжженное поле после себя оставляют», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что в первом матче после увольнения Гатиятулина «Трактор» одержал убедительную победу над «Авангардом». Челябинцами руководил Алексей Заварухин.