«Выбирать другого было бы глупо». The Score назвал топ-5 кандидатов на MVP сезона НХЛ

Журналист The Score Джош Голд-Смит составил топ-5 главных кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый по итогам сезона хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своего клуба в регулярном чемпионате НХЛ, — на кампанию-2023/2024.

Первое место занял лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Выбирать на это место кого-то другого было бы глупо. Нет никаких сомнений в том, что Макдэвид является самым ценным игроком в НХЛ, поэтому всё, что ему нужно делать, — это играть так, чтобы оправдывать эту честь. Суперзвезда «Эдмонтон Ойлерз», безусловно, сделал это в прошлом сезоне, когда возглавил гонки лиги по количеству голов, передач и очков (колоссальные 153), превзойдя при этом всех нападающих по среднему игровому времени.

Ожидать, что практически любой другой игрок повторит такой успех, было бы сомнительно — но никто не удивится, если Макдэвид сравняется или даже превысит абсурдные цифры, которые он показал в сезоне-2022/2023. Сидни Кросби недавно сказал, что никогда не поставит против Макдэвида, когда его спросили, способен ли его коллега из «Ойлерз» набрать 170 очков в этом чемпионате.

Трудно не согласиться с бывшим лучшим игроком мира в оценке нынешнего. И дело не только в подсчёте статистики: лучшие показатели Макдэвида в НХЛ прошлого сезона ещё раз показывают, насколько он ценен для своей команды», — приводит слова Голд-Смита The Score.

Второе место в топе занял нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, третье — форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, четвёртое — Мэттью Ткачук из «Флориды Пантерз», а замкнул пятёрку лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.