«Бесило, что надо мной издеваются». Сергачёв рассказал о сложностях в начале пути в хоккее

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, с каким сложностями он столкнулся в начале карьеры. Игрок сначала занимался плаваньем, но в шесть лет перешёл в хоккейную секцию.

«В детском саду у одной из девочек папа был хоккейным тренером. Он меня заметил, я же был на голову выше всех своих сверстников. Предложил попробовать. Спросил отца, он забрал меня из секции плавания. У меня не было формы, потому что она стоила очень дорого. У родителей были знакомые — братья Альшевские. Они дали форму на первое время. Все уже катались год, а я выпадал, всё время держался за борт. Надо мной начали смеяться, но, как только научился кататься, сразу начал драться и бегать за всеми. Бесило, что надо мной издеваются, прикалываются, называют коровой. Набрасывался с кулаками, естественно, все меня боялись», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Напомним, в сезоне-2022/2023 защитник сыграл 79 матчей регулярного чемпионата, в которых забил 10 голов и сделал 54 ассиста, в общей сложности оформив 64 очка при общем показателе полезности «+13». В розыгрыше Кубка Стэнли Сергачёв провёл всего шесть встреч, набрав 3 (1+2) балла.

Кроме того, хоккеист заработал четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге. За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз — на пятое.