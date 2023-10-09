Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» потерпел поражение во втором матче после отставки Гатиятулина, уступив «Барысу»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На 18-й минуте Всеволод Логвин с передачи Михаила Рахманова вывел астанинскую команду вперёд. На 26-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Барыса». На 40-й минуте Чарльз Робинсон сократил отставание до минимума. Очки за результативные передачи получили Артём Блажиевский и Никита Сошников.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.