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Forbes объяснил попадание Капризова в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ

Forbes объяснил попадание Капризова в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ
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Forbes прокомментировал тот факт, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024. Форвард «дикарей» расположился на пятом месте. Нападающий «Миннесоты» заработает за этот чемпионат $ 13 млн. При этом по договору с «Уайлд» 26-летний Капризов получит $ 12,5 млн, а ещё $ 0,5 — в рамках спонсорских соглашений.

«Выиграв «Колдер Трофи» в 2021 году как лучший новичок сезона в НХЛ, Капризов подписал новый пятилетний контракт на $ 45 млн с «Миннесотой Уайлд» в сентябре того же года. Сообщается, что переговоры были напряжёнными, но Капризов выполняет свою часть сделки: за три сезона он набрал 234 очка в 203 матчах», — говорится в сообщении.

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