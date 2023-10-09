«Мы бы на их месте не радовались раньше времени». «Куньлунь» — о двух голах СКА за период

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале отреагировала на шайбы, пропущенные командой в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

«Даём пока фору конкуренту по турнирной таблице, да и Пашнин внешне похож на наших. 1:0 — СКА, но рано огорчаться», — говорится в сообщении после первого гола.

«2:0 — СКА. Но мы бы на их месте не радовались раньше времени, это наш стандартный стартовый счёт», — написали после второго гола.

«На этом всё в первом периоде. С 0:2 нам так-то не привыкать начинать, тем более что мысль в атаке присутствует… только почему ж там на острие всё время Локхарт? Будем думать об этом ровно 17 минут. Перерыв», — говорится в сообщении после первого периода.

Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.