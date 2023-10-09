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«Вот это да! Удивительно». Судьи отменили два гола «Трактора» в матче из-за офсайда

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Трактором» судьи отменили сразу два гола челябинцев.

На 23-й минуте Альберт Яруллин при счёте 0:1 нанёс бросок от синей линии и забросил шайбу. Тем не менее судьи отправились смотреть видеоповтор и заметили, что при входе в зону хоккеисты «Трактора» залезли в офсайд. Гол был отменён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 27-й минуте Артём Блажиевский уже при счёте 0:2 отыграл один гол мощным броском от синей линии. Арбитры после запроса вновь обратились к видеопросмотру и установили: был офсайд. Таким образом, был отменён второй гол «Трактора».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Опять вне игры? Вот это да… Вот это да! Удивительно...» — сказал после второго отменённого гола комментатор встречи.

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).