«50 голов? Фантастика!» Аналитик TSN рассказал, сколько забьёт Овечкин в новом сезоне НХЛ

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо высказался об успехах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне. Экс-хоккеист ответил на вопрос, считает ли возможность добраться до отметки в 50 шайб со стороны капитана «столичных» фантастикой или реальностью.

«Овечкин забьёт 50 голов? Фантастика, фантастика! Я поставил бы на результат в районе 38-42 голов. И это всё ещё будет хорошим сезоном для него. Овечкин — лучший снайпер всех времён, но он не забросит 50 шайб в этом году. Это не то, к чему «Вашингтон» стремится как команда. Большинство всё ещё будет хорошо. Они не будут забивать настолько много при игре «5х5», но Овечкин не будет заигрывать с отметкой в 50 голов.

Я сказал бы, что, вероятнее всего, он забросит около 40 шайб», — сказал Коррадо в эфире TSN.