Капитан «Сочи»: мы не та команда, которая может себе позволить играть спустя рукава

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением о текущем сезоне.

«У нас была достаточно тяжёлая предсезонка. Летом был проделан огромный объём работы. Может быть, и это в том числе сказалось – мы немного подсели как эмоционально, так и физически. К тому же ещё вместе были недостаточно сыграны, и во многих нюансах на турнире в Питере мы тактически уступали соперникам. Мы действительно с крупным счётом проиграли «Северстали» и «Автомобилисту», но на то это и предсезонка. Лучше на ней так проигрывать, чем во время сезона. Всё разобрали, обговорили, подкорректировали определённые моменты, и пока всё у нас слава богу.

Шестиматчевая победная серия? Хорошо, что так всё складывалось. В той победной серии вообще не сказать, что были какие-то лёгкие или проходные матчи. Всегда мы действуем от ножа и в раздевалке говорим, и стараемся настраиваться на каждый отдельный матч, на каждый отдельный период и не смотреть ни на что другое. Мы не та команда, которая может себе позволить играть спустя рукава. Отвлекаешься буквально на одно мгновение, и всё – тебе сразу забивают. В каждой смене должны быть сконцентрированы на 100%», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 10 октября, в 7:00.