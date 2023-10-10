Корягин — о предсезонке в Пинске: каждый день как последний

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин рассказал о предсезонной подготовке в Пинске.

«С какими ощущениями вспоминаю о времени в «Динамо»? С самыми тёплыми. За исключением последнего сезона, который у меня совершенно не получился. Вливаться в чемпионскую команду? Это был больше сложный момент для себя, в голове, потому что я никогда до этого не был во взрослой команде. А в плане того, как меня приняли ребята, вообще не было никаких проблем. Всё было потрясающе. В команде были легендарные игроки. Мужики. И они меня здорово приняли.

Как вспоминаю предсезонку в Пинске? С мурашками (смеётся). Всё было тяжело в совокупности. Каждый день был как последний. В моей карьере больше такого не было. Закалило на всю жизнь? Может быть, что оно и так. Но всё равно прошло уже много времени, и в голове уже не такие воспоминания, как в первое время. Но в целом да. Теперь уже сложно чем-то удивить на сборах», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 10 октября, в 7:00.