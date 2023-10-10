Корягин — о помощи Ларионова в США: крутая работа, которую было невозможно делать в России

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением о нынешнем главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

«Как оказался в Америке в самом начале карьеры в лиге, которую даже сложно расшифровать? Это просто трипл-эй. Топовая лига в Америке для ребят до 18 лет. Мы тогда выпустились из школы, и я поехал то ли в Ступино… Нет, не в Ступино. В Дмитров я поехал, но не получилось закрепиться в молодёжке. 18 лет, какие могут быть дальше варианты? Здесь не получилось, поэтому поехал в Америку. Нас было четверо русскоговорящих. Сэм Бабинцев, Александр Камзолов, Даниэль Эрнандес и белорус Егор Воронов.

И с нами там занимался Игорь Ларионов. Следил за нами. Он не был тренером клуба. Просто жил тогда в Америке, и мы с ним дополнительно занимались. Он давал различные советы, ездил практически на все домашние игры вместе с нами, подсказывал определённые нюансы по игре. В общем сильно нам помогал. В общем-то к нему мы туда и ехали.

Игорь Николаевич очень многое нам дал в плане тренировочного процесса. Человек с таким опытом. Он рассказал нам столько мелочей, деталей и нюансов. Он давал нам тренера по фигурному катанию. Мы дополнительно тренировались. Ещё у нас был отдельный тренер в спортзале, куда мы ездили заниматься. То есть это была такая крутая работа, которую на тот момент невозможно было делать в России», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно прочитать на «Чемпионате»: