Корягин: если шайба влетает в ворота после свистка, как её можно засчитать?

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин высказался о спорном голе в матче со «Спартаком».

«Гол Галенюка в ворота «Спартака»? У нас даже внутри команды разделились мнения (улыбается). Непонятный момент. Вроде по новым правилам и должны были засчитывать гол, а вроде и после свистка шайба зашла в ворота. Чёрт его знает, как всё это трактуется. Каждый же год вводят что-то новое. И мне кажется, что уже и судьям становится тяжелее трактовать какие-то моменты. Правила меняются, но если шайба влетает в ворота после свистка, ну как ты её можешь засчитать?

Во время игры же всё равно кто-то что-то не так увидел, с другого ракурса. Мы спрашивали даже у ребят, которые были на льду, и они говорят, что бились, толкались на пятаке, добивание и забили гол. А дальше решение судей. На месте игрока «Спартака» было бы обидно за такой гол? Да, конечно, но что поделать? Для нас хорошо, что всё так сложилось в том эпизоде», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полное интервью с Корягиным можно прочитать на «Чемпионате»: