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Защитник «Куньлуня» Челиос оценил игру вратаря СКА Серебрякова

Защитник «Куньлуня» Челиос оценил игру вратаря СКА Серебрякова
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Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос оценил игру вратаря СКА Никиты Серебрякова в очном матче. Голкипер отразил 27 из 29 бросков.

«Вратарь СКА? Это отличный голкипер, он хорошо играет. Когда вратарь играет так хорошо, пытаешься забить любым способом — поймать на отскоке, заставить раскрыться. Нужно отдать ему должное. У нас было несколько хороших моментов, но он проделал отличную работу», — сказал Челиос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

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