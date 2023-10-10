Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Календарь — не оправдание». Челиос назвал причины семиматчевой серии поражений «Куньлуня»

«Календарь — не оправдание». Челиос назвал причины семиматчевой серии поражений «Куньлуня»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос назвал причины семиматчевой серии поражений команды.

«После двух быстрых голов сложно вернуться в игру, особенно с такой командой, как СКА, на её площадке. Для нас это проблема в последних матчах, нельзя быть в качестве догоняющих всю игру. Может ли тяжёлый календарь быть оправданием неудач «Куньлуня»? Не думаю, что это может быть оправданием. Мы заранее знали, что придётся играть часто. У нас много травмированных игроков, но мы не можем оправдываться и этим. Много матчей проигрываем с отрывом в одну шайбу? В паре таких игр мы могли выиграть, но пара больших ошибок стоила нам побед в тех матчах. Это наша проблема, нужно играть все 60 минут, играть в умный хоккей», — сказал Челиос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

Материалы по теме
Видео
СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь». Армейцы вернулись в зону плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android