«Календарь — не оправдание». Челиос назвал причины семиматчевой серии поражений «Куньлуня»

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос назвал причины семиматчевой серии поражений команды.

«После двух быстрых голов сложно вернуться в игру, особенно с такой командой, как СКА, на её площадке. Для нас это проблема в последних матчах, нельзя быть в качестве догоняющих всю игру. Может ли тяжёлый календарь быть оправданием неудач «Куньлуня»? Не думаю, что это может быть оправданием. Мы заранее знали, что придётся играть часто. У нас много травмированных игроков, но мы не можем оправдываться и этим. Много матчей проигрываем с отрывом в одну шайбу? В паре таких игр мы могли выиграть, но пара больших ошибок стоила нам побед в тех матчах. Это наша проблема, нужно играть все 60 минут, играть в умный хоккей», — сказал Челиос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).