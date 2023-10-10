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Джейк Челиос: надеюсь, я не посещу церемонию вывода номера отца из обращения в «Чикаго»

Джейк Челиос: надеюсь, я не посещу церемонию вывода номера отца из обращения в «Чикаго»
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Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос рассказал о реакции отца, легендарного игрока «Чикаго Блэкхоукс» Криса Челиоса на вывод его номера из обращения.

«Как отец отреагировал на выведение номера из обращения в «Чикаго»? Он был очень рад. Он ждал этого очень давно. Сейчас он живёт в Чикаго, здорово, что «Блэкхоукс» сделают это для него, это огромная честь. Церемония пройдёт в конце февраля, надеюсь, что «Куньлунь» в это время будет в плей-офф. Поэтому надеюсь, что я не посещу церемонию (смеётся)», — сказал Челиос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

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