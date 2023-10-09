«График выхолащивает». Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Торпедо». Ярославцы вырвали нужный результат в самой концовке встречи. Георгий Иванов забросил победную шайбу на 59-й минуте матча. До этого команды никак не могли поразить ворота друг друга. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил шат-аут. Железнодорожники благодаря этой победе возглавили таблицу Запада.

«В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это. Вратари действовали здорово, большая заслуга их в том, что счёт был таким. График выхолащивает, обороняться проще на усталости, поэтому так долго ждали голов. У Андрея Сергеева травма, надеемся, что через неделю ему будет проще. А что касается Волкова, то в заявку у нас не из-за заброшенных шайб попадают. Саня попадал до этого в заявку, вообще не забивая. Очень рады за него, парни поддержали. Сегодня чемпионат не закончился, Саня ещё сыграет», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.