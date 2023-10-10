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Р. Ротенберг: «Локомотив» наглухо закрыл «Торпедо»

Р. Ротенберг: «Локомотив» наглухо закрыл «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после крупной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:2).

После того, как пресс-атташе команды попытался продолжить пресс-конференцию, сказав: «Пожалуйста, вопросы», — никто из журналистов ничего не спросил. Затем он сказал: «Больше нет, спасибо».

После этого Роман Ротенберг сам решил продолжить свой монолог.

«У нас самое главное — следующий матч. Посмотрели сегодня тут отчёты. «Локомотив» наглухо закрыл «Торпедо». Поэтому мы очень серьёзно готовимся к следующему матчу. Постараемся найти ключи к обороне «Локомотива». Будем работать. Время у нас есть. Спасибо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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