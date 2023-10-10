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Петр Чех совершил 62 сейва в хоккейном матче и был признан лучшим игроком встречи

Известный в прошлом футбольный вратарь Петр Чех, ныне выступающий в составе английского хоккейного клуба «Оксфорд Сити Старз», помог своей команде одержать победу над «Стретхэмом» со счётом 3:2.

Петр Чех отразил 62 из 64 бросков и был признан лучшим игроком встречи.

Напомним, Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

«Оксфорд Сити Старз» — третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».