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Сергачёв рассказал, как в юниорской сборной вместо него поставили родственника тренера

Сергачёв рассказал, как в юниорской сборной вместо него поставили родственника тренера
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об опыте игры на юниорском чемпионате мира 2016 года. Тогда хоккеист был старше большинства товарищей по сборной России, его считали самым перспективным. Тем не менее в команде, которая лишилась части состава из-за скандала с мельдонием, дали лишь нашивку ассистента капитана. Кроме того, Сергачёв был выведен из состава и заменён родственником главного тренера.

«Я в лиге Онтарио стал лучшим защитником, меня через два месяца задрафтуют в топ-10, ожидания были высокими. В итоге дали не капитана, а ассистента. На большинстве сыграл полтора матча, получил дисквалификацию. Тренер вывел из состава и поставил своего родственника. Когда приходит игрок выше уровнем и ты его не ставишь, то выглядишь как идиот. Я почувствовал себя одним из тех талантливых ребят, кто не играет в первом звене, потому что другой проплатил», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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