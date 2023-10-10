Нападающий ЦСКА Каменев в яркой драке уложил Рендулича на лёд за 10 секунд

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА произошла яркая драка.

На 25-й минуте во время атаки москвичей хорватский нападающий южной команды Борна Рендулич применил силовой приём против форварда Владислава Каменева за своими воротами. Хоккеисту ЦСКА это не понравилось. Поднявшись со льда, Каменев набросился на Рендулича с кулаками. Драка продлилась всего порядка 10 секунд, но за это время нападающий ЦСКА успел уложить соперника на лёд.

В итоге Каменев получил «2+2» за грубость, а Рендулич — две минуты за грубость и ещё две за неправильную атаку.

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Напомним, вчера, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).