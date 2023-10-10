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Forbes объяснил попадание Макдэвида в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ

Forbes объяснил попадание Макдэвида в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ
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Forbes прокомментировал тот факт, что канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид попал в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024. Нападающий «нефтяников» стал третьим по этому показателю. Макдэвид получит $ 16 млн за сезон. По соглашению с «Эдмонтоном» лучший игрок НХЛ заработает $ 11 млн, а ещё $ 5 — в рамках спонсорских соглашений.

«Агент Макдэвида стал его боссом этим летом, когда «Ойлерз» наняли Джеффа Джексона на должность генерального директора по хоккейным операциям. Действующего обладателя «Харт Трофи» — MVP лиги — теперь будет представлять бывший коллега Джексона по агентству Wasserman Джадд Молдавер, в число клиентов которого также входят Остон Мэттьюс и Зак Веренски. Ему будет поручено расширить портфолио рекламных контрактов, уже включающего BetMGM, банк CIBC и канадскую сеть автосалонов Go Auto», — говорится в сообщении.

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