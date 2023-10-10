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10 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score, Овечкин — вне топ-30

The Score составил топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. В список вошли 10 российских игроков.

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место. В топ-20 также попали форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (16-й) и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (20-й). Единственным российским защитником в топ-100 оказался Михаил Сергачёв из «Тампы». Хоккеист занял 74-е место.

Примечательно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь 34-м.

Топ:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».

4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».

6. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».

7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз».

10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

...

16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд».

...

20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».

...

28. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».

...

30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

...

34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз».

...

40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс».

...

48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз».

...

63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз».

...

74. Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг».