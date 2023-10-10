В ночь с 10 на 11 октября начнётся сезон-2023/2024 в Национальной хоккейной лиге. Первый игровой день порадует болельщиков тремя встречами: между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» (0:30 мск), «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс» (3:00 мск), а также между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен» (5:30 мск).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто является главным фаворитом сезона НХЛ?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что заключительные встречи регулярки НХЛ нового сезона состоятся в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года. Тогда будет сыграно шесть матчей.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом стал «Вегас». «Золотые рыцари» в финальной серии обыграли «Флориду Пантерз» в пяти матчах — 4-1. «Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.