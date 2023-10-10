Уолш — о Кубке мира: сейчас в мире есть проблемы, связанные с Украиной и другими событиями

Исполнительный директор НХЛПА (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолш поделился мнением о возможном проведении Кубка мира.

«Когда мы получаем календарь международных хоккейных матчей — неважно, Кубок мира ли это или ещё что-то, мы должны проверять его последовательно. Мне хотелось бы увидеть три турнира в ряд, каждые пару лет что-то назревает в международном хоккее в промежутках между Глобальной серией. Это основная задача в нашем списке и в списке наших игроков. Они хотят носить джерси своей страны.

Мы знаем, что сейчас в мире есть проблемы, связанные с Украиной и другими событиями, но мы концентрируемся на организации турниров и на том, как мы можем двигаться вперёд», — приводит слова Уолша The Atheltic.