Лучший бомбардир КХЛ назвал любимых игроков футбольного «Спартака»

Нападающий ХК «Спартак» Николай Голдобин поделился мнением о футбольных одноклубниках. Форвард рассказал, что посетил недавнее дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Кроме того, Голдобин назвал любимых футболистов «Спартака».

«Футбол люблю, особенно когда перешёл в «Спартак» и стал чаще ходить на матчи футбольного «Спартака». Я был на матче «Спартак» — ЦСКА. Хочется, конечно, открытой игры, понятно, что у всех тактика, но счёт 2:2. [Полузащитник «Спартака»] Хесус Медина в конце забил головой очень красивый гол. У нас матчи через день, и так получилось, что удалось посетить встречу. Хочется посидеть, покайфовать, хорошо, что получилось выбраться.

Летом играю в «Лужниках» — друзья снимают поле, приглашают меня. Я не такой мастер, как Квинси Промес, но что-то получается. Это хорошее поддержание формы, функционалки, есть удовольствие побегать на траве. В «Спартаке» мне нравится Промес, он является техничным футболистом, забил шикарный гол. Нравится [Антон] Зиньковский — молодой парень для футбола, очень техничный, хотелось бы, чтобы он играл в стартовом составе. Если говорить о всех футболистах, то мой любимый игрок — Криштиану Роналду.

С игроками [«Спартака»] пообщаться не удаётся, было бы прикольно сходить, посидеть в ресторане, сыграть в боулинг, организовать совместный тимбилдинг с ними», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Отметим, что сейчас нападающий является лучшим снайпером (11), ассистентом (14) и бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.