Таратухин: Хуснутдинов — железный игрок топ-6 для «Сочи», Рендулич усилит большинство СКА

Бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин оценил обмен между СКА и «Сочи».

«Переход в «Сочи» — большой плюс, прежде всего для самого Хуснутдинова. Марат — безусловно, талантливый хоккеист, с правильным набором качеств, в прошлые сезоны он претендовал на роль одного из лидеров СКА. Но в этом году он не особо заметен, может быть, немного потерялся на фоне именитой атаки армейцев. Но он уже не мальчик 18 лет, чтобы набираться опыта в нижних звеньях, да и до чекера с его потенциалом скатываться нельзя. Это железный игрок топ-6, умный, с видением площадки и игры. В «Сочи» для него найдут как раз подходящую роль. Перед глазами пример Мичкова — парень раскрывается, когда получает больше игрового времени, и показывает очень приличную игру.

Кстати, связка Хуснутдинов — Мичков вполне может пошуметь в лиге и сделать атаку сочинцев гораздо более креативной. А что касается СКА: питерцам нужно решать свои турнирные задачи, поэтому заполучить габаритного Рендулича, который усилит большинство и в целом добавит мощи как на пятаке, так и на всей площадке – грамотный шаг», — сказал Таратухин «Чемпионату».