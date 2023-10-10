Крикунов: интерес СКА к Рендуличу понятен, у «Сочи» с Хуснутдиновым будет ударное звено

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал обмен СКА и «Сочи, в котором санкт-петербургская команда получила хорватского нападающего Борну Рендулича взамен центрфорварда Марата Хуснутдинова.

«Сделка между СКА и «Сочи» совершенно равноценная. У обоих игроков контракты заканчиваются после этого сезона, оба могут играть на высоком уровне. Хуснутдинов в прошлом сезоне выходил в первом звене СКА, одно время даже был капитаном команды. Сейчас у него явно есть некие трудности, ему сложно выиграть конкуренцию за место в двух первых звеньях, а ставить такого техничного хоккеиста в сдерживающие тройки — это действительно будет забивание гвоздей микроскопом. В «Сочи» у Марата будет больше возможностей расти и развиваться. Он хорошо знает Мичкова — может получиться отличная связка. Плюс туда переходит отличный американский снайпер Бракко из «Барыса». Можно сказать, «Сочи» получит готовое ударное звено.

Интерес СКА в этом обмене тоже понятен — с одной стороны, не стали держать в глухом запасе перспективного молодого парня, с другой — получили матёрого нападающего, который может делать результат уже сейчас. Важно, что Рендулич — праворукий, ведь у петербуржцев дефицит таких нападающих. На ум приходит только Зыков, но он почти никогда не выходит в большинстве. Рендулич с его броском поможет СКА улучшить игру в численном преимуществе. Плюс он достаточно мощный игрок, будет полезен в позиционных атаках.

В общем, своя выгода в этом обмене есть и у СКА, и у «Сочи», — сказал Крикунов «Чемпионату».