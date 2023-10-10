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THW: Овечкин уже не так доминирует, как раньше, но соперники должны помнить о нём

THW: Овечкин уже не так доминирует, как раньше, но соперники должны помнить о нём
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Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд прокомментировал попадание российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024. Форвард «столичных» занял четвёртое место.

«В какой-то момент у 38-летнего Алекса Овечкина наступит спад в результативности. Однако пока это не так, поскольку в прошлом сезоне он снова показал себя превосходно, забив 42 гола и набрав 75 очков в 73 матчах. Возможно, он уже не так доминирует, как раньше, но он по-прежнему остаётся игроком, о котором команды должны помнить каждый раз, когда он выходит на лёд.

Хотя у него уже есть Кубок Стэнли, мотивация не беспокоит Овечкина, учитывая, что он отстаёт всего на 72 гола за карьеру от лидера НХЛ Уэйна Гретцки (894). Учитывая, что до конца его контракта осталось три сезона, есть много оснований полагать, что он достигнет своей цели», — говорится в сообщении.

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