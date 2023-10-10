The Hockey Writers объяснил, что делает Кирилла Капризова таким эффективным

Журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд прокомментировал попадание российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в топ-10 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024. Вингер «дикарей» занял второе место.

«Кириллу Капризову потребовалось немало времени, чтобы добраться до Северной Америки и присоединиться к «Миннесоте», но каждый фанат организации скажет вам, что оно того стоило. Ныне 26-летний игрок был невероятен в своём дебютном сезоне-2020/2021 и продолжает улучшать свою игру.

Капризов настолько эффективен, потому что он может делать очень многое на элитном уровне. Он скорее плеймейкер, но у него невероятный бросок, он невысокий, но очень сильный и в результате отлично защищает шайбу. Он является одним из самых ярких талантов в хоккее. Капризов сделал «Уайлд» командой, за которой стоит следить каждый матч», — приводит слова МакДональда The Hockey Writers.