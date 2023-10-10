ESPN: любой успех «Тампы» в атаке обязательно будет зависеть от Кучерова

ESPN считает российского нападающего Никиту Кучерова X-фактором «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Любой успех «Лайтнинг» в атаке обязательно будет зависеть от Кучерова. Он по-прежнему является одним из самых динамичных и доминирующих нападающих лиги (Кучеров в прошлом сезоне набрал 113 очков в 82 матчах) и может многое сделать, чтобы поддержать слабую уверенность своей команды в себе благодаря некоторым исключительно звёздным индивидуальным выступлениям. Редко, когда один игрок может по-настоящему привносить изменения, матч за матчем, особенно когда составы в Атлантическом дивизионе вокруг «Лайтнинг» пополнились за последние несколько месяцев. Но Кучеров обладает огневой мощью, чтобы включить каждый переключатель в «Тампе». Возможно, в этом году им это понадобится больше, чем когда-либо», — говорится в сообщении.