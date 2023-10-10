ESPN: кто не очарован Овечкиным и его продолжающейся погоней? Невозможно не увлечься этим

ESPN прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ самых интересных игроков НХЛ в своих командах.

«Кто не очарован Овечкиным и его продолжающейся погоней? Как часто игрок НХЛ находится на законном расстоянии одного удара от того, чтобы устанавливать новые стандарты и переписывать книги истории каждый матч? Невозможно не увлечься этим — независимо от того, болеете ли вы за то, чтобы Овечкин «узурпировал» рекорд Уэйна Гретцки как лучшего снайпера НХЛ за всю историю, или нет. У «Вашингтона» не было больше поводов для оптимизма по поводу прошлого года, кроме того, что Овечкин забивал голы, приближаясь к рекорду Гретцки. Нет никаких сомнений в том, что продолжающиеся свершения Овечкина снова привлекут всех, независимо от того, как будут обстоять дела у «Кэпиталз», — говорится в сообщении.