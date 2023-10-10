«Барыс» заключил контракт с казахстанским форвардом, игравшим в Северной Америке

Клуб Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КЛХ) «Барыс» (Астана) официально объявил о заключении контракта с казахстанским форвардом Русланом Оспановым.

Двухстороннее соглашение с нападающим рассчитано на два сезона (до 30 апреля 2025 года).

Руслану Оспанову 19 лет. Прошедший сезон форвард провёл в североамериканских лигах и летом 2023 года вернулся в систему «Барыса», проведя 13 матчей за «Номад» и набрав в общей сложности 16 (6+10) очков, что позволяет ему занимать второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана.

Отметим, что хоккеист выступал за юношеские команды «Барыса», а также играл за «Снежных барсов». Сегодня, 10 октября, Оспанов провёл первую тренировку в составе «Барыса».