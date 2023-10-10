«Не нужно нас хоронить». Ассистент капитана «Нефтехимика» высказался о старте сезона

Ассистент капитана «Нефтехимика» российский форвард Евгений Митякин высказался о непростом старте сезона для команды.

Напомним, после 14 игр команда из Нижнекамска занимает последнее место в зачёте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав всего девять очков.

«Для нас месяц выдался непростым. Понятно, что мы не хотим находиться на том месте в таблице, где пребываем сейчас. Все хотят вылезти, поправить ситуацию. Но если быть честным, у нас за прошедший месяц были хорошие игры. Да, проигрывали, но часто элементарно не хватало какого-то везения.

Из положительного также отмечу последнюю домашнюю серию против «Авангарда», «Амура» и «Барыса». Мы взяли пять очков из шесть возможных – это вселяет оптимизм. У нас хороший коллектив, отличный микроклимат внутри раздевалки, знающий своё дело тренерский штаб. Прошёл только первый месяц регулярки, поэтому хоронить нас раньше времени не нужно. Нужно работать, стиснув зубы, и исправлять ситуацию в таблице», — приводит слова Митякина «Татар-информ».

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в среду, 11 октября, и сыграет с «Витязем», начало – в 19:00 мск.