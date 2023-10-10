Кирилл Капризов стал альтернативным капитаном «Миннесоты Уайлд»

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» официально представила нового альтернативного капитана. Им стал 26-летний российский форвард Кирилл Капризов.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).

Ранее издание Forbes включило Капризова в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024. Форвард «дикарей» расположился на пятом месте с зарплатой в $ 13 млн.