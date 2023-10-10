Хмелевски — о победе над «Автомобилистом»: Ливо дал новую энергию

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, матч с которым состоялся сегодня, 10 октября, в Уфе.

«Хорошие эмоции, мне очень нравится, как наша команда последние две игры выступает. Мы нашли новую энергию, очень классно начинать выигрывать против этой команды.

Думаю, что Джош Ливо сегодня здорово нам помог, он дал какую-то новую энергию, особенно мне и Ване [Дроздову], было очень приятно с ним играть. Я думаю, мы нашли хорошую «химию».

Почему Ливо усилил первое звено? Он выиграл каждое единоборство, он большой игрок, у него большой опыт. Ему не нужно много шансов, чтобы сделать что-то хорошо, он сразу же берётся за игру», — сказал Хмелевски в интервью пресс-службе «Салавата».