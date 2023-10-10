Лучший снайпер «Питтсбурга» восстановился после операции к началу сезона

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» американец Джейк Гюнцель сыграет в первом матче нового сезона с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в начале августа стало известно, что Гюнцель перенёс операцию на голеностопе. Ожидалось, что на восстановление у форварда уйдёт около 12 недель.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 78 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 73 очка и став лучшим снайпером команды.

Матч «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс» состоится в ночь с 10 на 11 октября, начало игры – в 3:00 по московскому времени.