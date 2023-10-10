Козлов оценил уверенную победу «Салавата» над «Автомобилистом»

Главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Виктор Козлов прокомментировал победу команды над екатеринбургским «Автомобилистом», матч с которым состоялся сегодня, 10 октября, в Уфе. Напомним, встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.

«Хороший получился матч, огромное спасибо болельщикам за поддержку, собралась целая арена. Ребята здорово провели встречу, играли правильно, выполнили установку. Соперник неплохо атаковал, сегодня Александр Самонов провёл хороший матч, выручил нас.

Дебют Ливо? Хороший дебют. Это качественный хоккеист, хорошо играет с шайбой. Видны зрелость и опыт, он отдаёт хорошие передачи. Если учесть, что он провёл первую тренировку только утром, до этого сам тренировался. Надеемся, будет ещё прогрессировать», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».